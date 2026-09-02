Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag gefragt

Die Kimberly-Clark-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 107,22 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 108,12 USD. Mit einem Wert von 107,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95'963 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 131,52 USD. 22,66 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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