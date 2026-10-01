Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagabend mit Kursverlusten

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 95,48 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 94,20 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 95,97 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 656'762 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 125,20 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Mit einem Kursverlust von 3,18 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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