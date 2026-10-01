Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Um 16:28 Uhr fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 95,54 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'636 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 94,84 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 242'560 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 125,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,05 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,44 USD am 08.04.2026. Mit Abgaben von 3,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.19 Mrd. USD im Vergleich zu 4.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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