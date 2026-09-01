Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gibt am Dienstagabend nach

Die Kimberly-Clark-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 107,24 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'631 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 106,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 430'015 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 16,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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