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Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035

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01.09.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Dienstagnachmittag

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 108,26 USD nach oben.

Kimberly-Clark
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 108,26 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'655 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,77 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 75'518 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 17,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 14,61 Prozent sinken.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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