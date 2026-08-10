Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.40 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kimbell Royalty Partners LP Partnership Units 106.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch