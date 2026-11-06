Kimball Electronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kimball Electronics hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.11 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.400 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 390.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 365.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch