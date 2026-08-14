Kimball Electronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kimball Electronics präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.260 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 371.6 Millionen USD – eine Minderung von 2.34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 380.5 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.680 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3.72 Prozent auf 1.49 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1.43 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch