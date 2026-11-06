Killam Properties: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Killam Properties hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Killam Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.42 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.340 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 100.3 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch