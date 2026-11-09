Kilitch Drugs (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kilitch Drugs (India) hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.64 INR, nach 2.48 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 502.2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kilitch Drugs (India) einen Umsatz von 489.3 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch