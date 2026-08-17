Kilburn Engineering präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kilburn Engineering hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.39 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.44 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.17 Milliarden INR – eine Minderung von 9.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.29 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch