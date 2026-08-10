KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13.97 JPY, nach 4.86 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.82 Milliarden JPY – ein Plus von 10.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KIKUSUI CHEMICAL INDUSTRIES 5.26 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch