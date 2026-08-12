KIKUKAWA ENTERPRISE legte Quartalsergebnis vor

KIKUKAWA ENTERPRISE hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 45.49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 51.55 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 470.1 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 833.7 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch