KIKUCHI SEISAKUSHO: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

KIKUCHI SEISAKUSHO hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 4.07 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -15.170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.37 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.19 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch