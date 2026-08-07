Kikkoman veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kikkoman hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Kikkoman hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 20.53 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16.24 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 202.03 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kikkoman 175.66 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch