KIKKOMAN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KIKKOMAN hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.230 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1.28 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch