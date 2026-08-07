KIKKOMAN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KIKKOMAN gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KIKKOMAN 0.220 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1.27 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KIKKOMAN 1.22 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch