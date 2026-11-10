Kikkoman gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kikkoman äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20.75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17.10 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 203.46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182.95 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch