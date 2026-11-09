KIFS Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

KIFS Financial Services hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.81 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 87.9 Millionen INR gegenüber 70.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch