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Neue Meldungen 24.10.2026 15:38:00

Kiew: US-Satelliteninternet Starlink von SpaceX läuft wieder stabil

Kiew: US-Satelliteninternet Starlink von SpaceX läuft wieder stabil

Für die ukrainische Armee ist eine stabile Satellitenverbindung bei der Abwehr russischer Angriffe von grosser Bedeutung. Nach Tagen der Unsicherheit gibt es nun neue Angaben zum Zustand des Systems.

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In der Ukraine funktioniert nach tagelangen Klagen der Führung in Kiew das für die Flugabwehr wichtige US-Satelliteninternet Starlink laut Verteidigungsministerium wieder. Die Überwachungssysteme verzeichnen eine Wiederherstellung der Starlink/Starshield-Geschwindigkeit, teilte der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara mit. "Wir messen eine Geschwindigkeit von über 400 km/h, die Verbindung ist stabil", sagte er der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge auf Anfrage von Journalisten.

Starshield ist ein besonderes Produkt des US-Unternehmens SpaceX, das auf der Starlink-Technologie basiert, aber für staatliche und militärische Anwendungen ausgelegt ist. SpaceX-Gründer Elon Musk hatte erklärt, dass die US-Regierung über den Einsatz von Starshield entscheide und Starlink selbst nicht für militärische Offensiven, sondern nur für die Verteidigung genutzt werden dürfe. Seit Tagen gibt es Unklarheit darüber, wer genau für die Drosselung des Systems verantwortlich war.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erst am Vorabend wieder beklagt, dass das System noch immer nicht vollkommen funktioniere. Sein Verteidigungsminister sagte zur Wiederinbetriebnahme, die Funktion von Starlink sei für die Front, für das Militär, den Einsatz von Drohnen, die Logistik und die Kommunikation von Bedeutung. "Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der direkte Dialog und die entschlossene Haltung des ukrainischen Präsidenten auf höchster Ebene Ergebnisse bringen", sagte Chmara.

Ministerium beobachtet Lage weiter

Das Ministerium setze die Überwachung und Erfassung des Betriebs von Starlink/Starshield fort, hiess es. Bereits am Morgen hatten Medien in der Ukraine unter Berufung auf das Verteidigungsministerium gemeldet, dass die Wiederaufnahme des Betriebs bei einer Geschwindigkeit von über 161 km/h verzeichnet worden sei.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag in Washington gesagt, Musk habe die Drosselung aufgehoben. Danach gab es aber weiter Beschwerden aus der Ukraine, dass das System nicht funktioniere. Die Ukraine führte die Verlangsamung des Systems darauf zurück, dass die USA massiven Druck auf das Land ausüben, in dem Krieg mit Russland nachzugeben. In einem Post auf seiner Plattform X sagte Musk, es sei für Selenskyj an der Zeit, abzutreten.

Das ukrainische Militär leidet seit vergangener Woche darunter, dass Flugobjekte bei einer Geschwindigkeit von mehr als 160 Kilometern in der Stunde ihre Verbindung zu den Starlink-Satelliten verlieren. Dies betrifft Drohnenflüge zur Abwehr schneller russischer Jetdrohnen sowie eigene ukrainische Angriffe.

KIEW (awp international)

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