KIDS STAR: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KIDS STAR veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.95 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17.22 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.39 Prozent zurück. Hier wurden 261.0 Millionen JPY gegenüber 304.8 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch