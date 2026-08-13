KIDS STAR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

KIDS STAR hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 5.06 JPY. Im letzten Jahr hatte KIDS STAR einen Gewinn von 21.90 JPY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.98 Prozent auf 251.8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289.3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch