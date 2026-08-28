Kidoz stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kidoz hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Kidoz ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Der Umsatz wurde auf 4.6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch