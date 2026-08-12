KICHIRI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KICHIRI stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.21 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0.530 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.11 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 19.71 JPY. Im letzten Jahr hatte KICHIRI einen Gewinn von 27.43 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11.12 Prozent auf 16.73 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 15.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch