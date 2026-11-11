KICHIRI legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KICHIRI hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.17 JPY gegenüber 13.11 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KICHIRI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.24 Milliarden JPY im Vergleich zu 4.16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch