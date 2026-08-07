KIC Metaliks gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KIC Metaliks hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.29 INR. Im Vorjahresviertel hatte KIC Metaliks -0.330 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.28 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.52 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch