Kic hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1649.00 KRW gegenüber -1110.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.58 Prozent zurück. Hier wurden 34.64 Milliarden KRW gegenüber 35.55 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch