KIBUN FOODS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

KIBUN FOODS veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

KIBUN FOODS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 6.73 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2.11 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.66 Prozent auf 24.21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KIBUN FOODS 24.87 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch