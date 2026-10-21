Kiatnakin Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kiatnakin Bank präsentierte in der am 19.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 2.78 THB gegenüber 2.02 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 9.47 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kiatnakin Bank 8.74 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch