Kiatnakin Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kiatnakin Bank hat am 19.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.78 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kiatnakin Bank ein EPS von 2.02 THB je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.47 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kiatnakin Bank einen Umsatz von 8.74 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch