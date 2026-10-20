Kiatnakin Bank informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kiatnakin Bank hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.78 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.02 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kiatnakin Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.47 Milliarden THB im Vergleich zu 8.74 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch