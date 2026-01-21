Kiatnakin Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kiatnakin Bank gab am 19.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 2.17 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kiatnakin Bank 1.74 THB je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9.24 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 8.53 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7.17 THB beziffert, während im Vorjahr 5.97 THB je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.50 Prozent auf 33.49 Milliarden THB aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.66 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

