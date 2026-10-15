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ETF Sparplan
15.10.2026 15:36:31

Kia America Announces 2027 Sorento Hybrid Pricing

(RTTNews) - Thursday, Kia America, a subsidiary of Kia Corp. (000270.KS), announced pricing for the 2027 Sorento Hybrid, which introduces a new X-Line trim that combines performance, style and functionality.

The EX X-Line features gloss-black wheels and exterior accents, along with all the features available in the EX trim. All X-Line models also come with machined wood inlays on the instrument panel and doors. The X-Line SX-Prestige adds a panoramic sunroof, a Bose Premium Audio system and second-row captain's chairs. The range-topping SX-Prestige trim also comes with a standard head-up display.

The 2027 Kia Sorento Hybrid EX FWD is priced at $39,090, while the EX AWD costs $40,890. The X-Line EX AWD is priced at $43,090, and the top-end X-Line SX-Prestige AWD costs $47,590. All prices exclude the $1,495 destination charge.

Kia's stock closed trading at KRW 105,900.00, down 2.49 percent on the KSE.

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’786.25 19.90 SL4BRU
Short 15’095.56 13.85 S3CBQU
Short 15’660.99 8.83 SXBTAU
SMI-Kurs: 14’241.44 15.10.2026 15:38:28
Long 13’624.78 19.90 SQBO7U
Long 13’333.05 13.99 SPBXAU
Long 12’739.14 8.83 SQ6BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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