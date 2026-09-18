SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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18.09.2026 16:48:00
KI-Teams bei SAP, neuer EY-Deutschlandchef, Vonovia im Berlin-Wahlkampf - das war Freitag, 18.09.2026
KI-Teams los, Playmobil bekommt einen neuen Chef, und Investmentguru Warren Buffett übergibt an seinen Sohn – über die wichtigsten Wirtschaftsthemen informieren wir Sie in unserem Newsletter „Der Tag“.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
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18.09.26
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18.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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18.09.26
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18.09.26
|Handel in Frankfurt: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)