KI-Strategie unter Druck: Verzögerungen bei Siri sorgen für Kursrutsch bei Apple-Aktie

• Apple-Aktie mit grösstem Tagesverlust seit April 2025• Intelligentere Siri kommt später• Ärger mit FTC voraus?

Im NASDAQ-Handel am Donnerstag geriet die Apple-Aktie massiv unter Druck und schloss letztlich 5,00 Prozent tiefer bei 261,73 US-Dollar, was den grössten Tagesverlust seit April 2025 darstellte. Durch den Kursrutsch wurden zudem auch gut 200 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung ausradiert. Auch nachbörslich ging es weiter abwärts: Der Anteilsschein des iKonzerns verlor nach Ende des regulären US-Handels weitere 0,53 Prozent auf 260,35 US-Dollar.

Der kräftige Kursverlust bei der Apple-Aktie war jedoch kein isoliertes Ereignis, sondern eingebettet in eine breitere Abwärtsbewegung an den US-Aktienmärkten, von der vor allem Technologieaktien erfasst wurden. Laut "dpa-AFX" sind sich Anleger einmal mehr unsicher, ob die grossen Tech-Firmen genug verdienen werden, um ihre hohen KI-Ausgaben zu rechtfertigen. "Die Investoren sind wegen der Auswirkungen der KI, sowohl der guten als auch der schlechten, sehr nervös", sagte Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, laut "Dow Jones Newswires". "Im Moment konzentrieren sie sich auf die störenden Aspekte davon", so der Experte weiter.

Bei Apple kamen jedoch noch hausgemachte Probleme dazu, die den Abwärtsdruck verstärkten.

Verzögerungen bei neuer Siri-KI und regulatorische Fragen

Im Zentrum der Sorgen der Apple-Anleger standen laut "MarketWatch" vor allem Zweifel an der KI-Strategie des iPhone-Herstellers, denn wie das Nachrichtenportal berichtet, kommt es bei den geplanten, KI-gestützten Verbesserungen für die digitale Assistentin Siri zu weiteren Verzögerungen. Ursprünglich wollte Apple die neuen Siri-Funktionen laut "MarketWatch" im März im Rahmen des Updates auf iOS 26.4 einführen. Diese sollten Siri deutlich intelligenter machen - etwa durch Personalisierung auf Basis des Nutzerkontexts oder durch die Fähigkeit, Inhalte auf dem Bildschirm zu erkennen und Aktionen über verschiedene Apps hinweg auszuführen. Doch nun sollen die neuen KI-Funktionen erst später im Jahr und in mehreren Etappen erscheinen, nachdem interne Tests Zweifel an der Zuverlässigkeit der Funktionen aufkommen liessen. Erste Verbesserungen könnten laut dem Nachrichtenportal womöglich mit iOS 26.5 im Mai 2026 umgesetzt werden, während umfangreichere Features womöglich bis zum iOS 27-Update im September verschoben werden. Anleger befürchten daher, dass Apple im Wettlauf um führende KI-Anwendungen hinter Konkurrenten zurückfallen könnte.

Neben den technischen Herausforderungen im KI-Bereich wurde der Kurs auch durch regulatorische Unsicherheiten belastet. Die US Federal Trade Commission (FTC) hat "gurufocus" zufolge Bedenken hinsichtlich der Inhaltskuratierung im Nachrichtenangebot von Apple geäussert, was zusätzliche Fragen über zukünftige Risiken für den Konzern aufwarf. Angeblich soll Apple bei den Nachrichtenempfehlungen linksorientierte Medien bevorzugen und gleichzeitig konservative Inhalte unterdrücken. Diese Kombination aus Produktunsicherheit und regulatorischer Beobachtung trug dazu bei, dass sich Anleger am Donnerstag von der Aktie trennten.

Analysten betonen jedoch, dass der langfristige Fundamentalausblick des Unternehmens weiterhin robust sei: Trotz der jüngsten Rückschläge konnte Apple im Geschäftsjahr 2025 solide Umsatzzahlen erzielen und wichtige Erlösbereiche wie Services weiter wachsen lassen. Die Aktie bewegte sich zudem vor dem Rücksetzer auf relativ hohem Niveau im Vergleich zu historischen Durchschnittspreisen, was für Gewinnmitnahmen spricht.

Kann Apple die KI-Erwartungen noch erfüllen?

Für viele Marktbeobachter ist nun die zentrale Frage, ob Apple seine KI-Roadmap trotz der Verzögerungen noch erfolgreich umsetzen kann - und ob dies ausreichend ist, um das Vertrauen der Anleger wiederherzustellen. Sollte das Unternehmen in den kommenden Monaten greifbare Fortschritte bei KI-Funktionen demonstrieren und gleichzeitig regulatorische Risiken abfedern, könnte dies die Basis für einen weiteren Anstieg der Aktie legen. Bis dahin bleibt der Markt jedoch sensibel für Nachrichten, die den Eindruck bestärken, Apple hinke im strategisch bedeutenden KI-Wettbewerb hinterher.

Redaktion finanzen.ch