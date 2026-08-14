KI-STAR REAL ESTATE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KI-STAR REAL ESTATE hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 154.93 JPY gegenüber 77.48 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102.72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 84.57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch