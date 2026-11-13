KI-STAR REAL ESTATE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

KI-STAR REAL ESTATE stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 181.54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 127.16 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.51 Prozent auf 109.67 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96.62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch