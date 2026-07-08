Rigetti Computing Aktie 117112292 / US76655K1034
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08.07.2026 20:44:00
KI-Schwäche rückt Quantencomputer-Aktien in den Fokus: D-Wave Quantum, IonQ, Rigetti mit Verlusten
Nach dem kräftigen Kursrutsch vom Dienstag, geht es für die Quantentitel IonQ, D-Wave und Rigetti am Mittwoch weiter abwärts. Das sind die Gründe.
- D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti brechen im Sog der KI-Schwäche kräftig ein
- Auch Quantum Computing und Infleqtion geraten spürbar unter Druck
- Ein unternehmensspezifischer Auslöser für den Ausverkauf fehlt bislang
Die Aktien von IonQ, D-Wave Quantum und Rigetti Computing können sich am Mittwoch kurzzeitig erholen, bevor es mit dem Abwärtssog weiter geht. Bereits am Dienstag hatten die Quantentitel spürbar nachgegeben, ohne dass ein unternehmensspezifischer Auslöser erkennbar war. Grund für die neuerliche Schwäche ist offenbar die allgemeine Zurückhaltung bei KI- und Chipwerten, die auf die ohnehin launische Quantencomputer-Branche überschwappt.
Breiter Ausverkauf: KI-Ausverkauf oder Branchenschwäche?
Am Dienstag erwischte es die gesamte Branche gleichermassen: D-Wave Quantum sackte um kräftige 6,65 Prozent auf 21,06 US-Dollar ab, IonQ ermässigte sich um 7,18 Prozent auf 45,36 US-Dollar und Rigetti verlor 7,85 Prozent auf 16,55 US-Dollar. Quantum Computing Inc. und Infleqtion folgten mit ähnlich kräftigen Verlusten.
Wie TipRanks berichtete, spreche die Breite der Bewegung dafür, dass der Druck "nicht auf ein einzelnes Unternehmen zurückzuführen" sei. Ein konkreter negativer Nachrichtenpunkt zu einem der fünf Werte lag demnach nicht vor.
KI-Schwäche schwappt auf Quantencomputer über
Vielmehr geht der Rücksetzer laut TipRanks vor allem auf die Schwäche bei KI- und Halbleiterwerten zurück, die sich auf risikoreichere Marktsegmente ausweitet. Quantentitel würden häufig wie KI-nahe Wachstumswerte gehandelt, besonders wenn Anleger bereit seien, für langfristiges Technologiepotenzial hohe Bewertungen zu zahlen. Genau das kehrt sich um, sobald Investoren bei stark bewerteten Technologiewerten Gewinne mitnehmen. Die Quantenbranche hatte zuvor von Förderzusagen der öffentlichen Hand, wachsendem kommerziellen Interesse und der Erwartung künftiger Rechenleistungsnachfrage profitiert und war entsprechend stark gelaufen.
Bewertung bleibt der wunde Punkt
Die meisten Unternehmen der Branche stehen laut TipRanks noch am Anfang der Kommerzialisierung, was die Aktien besonders empfindlich für Stimmungsschwankungen, Förderaussichten und den Zeitplan für echtes Umsatzwachstum macht. Das könne an starken Tagen für teils sehr kräftige Kursgewinne sorgen, kehre sich aber ebenso schnell um, sobald sich der breitere Technologiehandel abkühle.
So auch am Mittwoch: Die anhaltende Schwäche bei KI- und Chip-Werten drückte noch weiterhin auf das Sentiment. Entsprechend fielen die Kurse auch im Quantencomputing-Sektor, nachdem es kurzzeitig bergauf ging. D-Wave Quantum verliert an der NYSE stellenweise 2,47 Prozent auf 20,54 US-Dollar, während für IonQ zeitweise ein Minus von 0,84 Prozent auf 44,98 US-Dollar an der Kurstafel steht. Rigetti kann sich dem übergeordneten Trend jedoch entziehen und gewinnt 1,36 Prozent auf 16,78 US-Dollar.
Ob sich die Schwäche bei Quantentiteln in den kommenden Handelstagen fortsetzt oder ob die Branche nach dem jüngsten Rücksetzer wieder Tritt fasst, dürfte sich auch an der weiteren Entwicklung bei KI- und Chipwerten entscheiden, an die die Quantencomputer-Aktien derzeit eng gekoppelt sind - insbesondere dann, wenn konkrete Unternehmensnachrichten ausbleiben.
Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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