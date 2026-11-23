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23.11.2026 09:00:09
KI-Risiken könnten Versicherer an ihre Grenzen bringen
KI Risiken für Versicherer zunehmend schwieriger kalkulierbar werden. (Bild: Shutterstock)">
Künstliche Intelligenz schafft nicht nur neue Risiken, sondern kann bestehende Gefahren erheblich verstärken. Eine gemeinsame Studie der Zurich Insurance Group und der Universität St. Gallen zeigt, weshalb solche Risiken für Versicherer zunehmend schwieriger kalkulierbar werden.
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
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