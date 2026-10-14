Gartner Aktie 117812 / US3666511072
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14.10.2026 11:55:00
KI-Rechenzentren: Hohe Abschreibungen in Milliardenhöhe drohen laut Gartner
Gartner werden die KI-Erlöse bis 2030 bei weitem nicht ausreichen, um die Kosten zu decken.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
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|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gartner von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
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08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
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02.10.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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01.10.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
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25.09.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
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18.09.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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14.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)