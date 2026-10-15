KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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15.10.2026 10:55:34
KI in Unternehmen: Warum nur wenige Firmen von Künstlicher Intelligenz wirklich profitieren
Wie entfaltet Künstliche Intelligenz echte Wirkung in Unternehmen? Expertinnen und Experten aus Beratung, Tech und Startups diskutieren, warum viele KI-Projekte scheitern, welche Rolle Führung und Daten spielen und wie Deutschland international aufholen kann. „KI ist ein multiplizierender Faktor – wir müssen lernen, sie richtig einzusetzen“, sagt Chris Boos, Unternehmer und Berater, bei WELT TV.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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