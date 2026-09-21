KI in der Vermögensverwaltung: Der Disclaimer reicht nicht

Wer KI über Kundengeld entscheiden lässt, kann die Haftung nicht auf den KI-Anbieter abwälzen. Klare Governance-Regeln und entsprechend ausgestaltete Kundenverträge seien notwendig, fordert ein Experte auf finews. Es seien vor allem auditierbare KI-Prozesse notwendig, schreibt Miró Mitev, CEO von Smart Wealth Asset Management, in seiner Replik.