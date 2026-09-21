KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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21.09.2026 14:33:13
KI in der Vermögensverwaltung: Der Disclaimer reicht nicht
Wer KI über Kundengeld entscheiden lässt, kann die Haftung nicht auf den KI-Anbieter abwälzen. Klare Governance-Regeln und entsprechend ausgestaltete Kundenverträge seien notwendig, fordert ein Experte auf finews. Es seien vor allem auditierbare KI-Prozesse notwendig, schreibt Miró Mitev, CEO von Smart Wealth Asset Management, in seiner Replik.
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!