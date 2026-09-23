KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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23.09.2026 12:29:00
KI im Job: Forscher warnen vor Technostress bei körperlicher Arbeit
Menschen ohne Bürojobs berichten bei zunehmender Digitalisierung von schlechterer Gesundheit, zeigt eine Studie. Forscher sprechen von möglichem »Technostress« – und zeigen Lösungen auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!