Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’941 -0.1%  SPI 19’783 -0.1%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’402 -0.7%  Euro 0.9391 -0.1%  EStoxx50 6’298 -0.4%  Gold 4’313 -1.0%  Bitcoin 70’470 -0.3%  Dollar 0.8230 0.3%  Öl 100.1 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
CKW-Aktie leichter: Rund 200 Windräder könnten laut Unternehmens-Chef ein Gaskraftwerk ersetzen
LUKB-Aktie fester: Stefan Studer wird ab 2027 neuer CEO
UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
FMC-Aktie verliert nach Hackerangriff
Suche...

KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 12:29:00

KI im Job: Forscher warnen vor Technostress bei körperlicher Arbeit

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten