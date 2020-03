KI im Fokus: NVIDIA verstärkt sich im Bereich Datenmanagement

Der US-Grafikkartenhersteller NVIDIA übernimmt SwiftStack, den Anbieter einer Datenspeicher- und Verwaltungsplattform. Besondere Aufmerksamkeit soll bei der künftigen Zusammenarbeit Künstlicher Intelligenz zukommen.

• NVIDIA kündigt Übernahme von SwiftStack an• Unternehmen arbeiten bereits zusammen• Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI)

Vergangene Woche hat der US-Grafikkartenhersteller NVIDIA die Übernahme von SwiftStack bekannt gegeben. Das 2011 gegründete Unternehmen bietet eine softwarezentrierte Datenspeicher- und Verwaltungsplattform, die Multi-Cloud Data Management und Cloud-Storage unterstützt.

"Wir sind kein Speicheranbieter. Wir haben nicht die Absicht, ein Speicheranbieter zu werden. Wir sind nicht in der Lage, Speicher in irgendeiner Form zu verkaufen. Wir arbeiten sehr eng mit unseren Speicherpartnern zusammen. Diese Übernahme soll die Integration zwischen verschiedenen Speichertechnologien und unserer Arbeit für die KI fördern", erklärte Manuvir Das von NVIDIA den Deal gegenüber TechTarget.

Künstliche Intelligenz Fokus der Zusammenarbeit

Der in San Francisco ansässige Cloud-Storage-Anbieter zählt bereits namhafte Unternehmen wie PayPal, Rogers, DC Blox, Snapfish oder auch Verizon zu seinen Kunden, wie aus Angaben auf der SwiftStack-Website hervorgeht. Und auch NVIDIA zählt zu den Kunden. In einer Ankündigung, die auf dem eigenen Blog des Unternehmens veröffentlicht wurde, berichtet Mitbegründer und CPO Joe Arnold ausserdem, dass NVIDIA und SwiftStack bereits seit über einem Jahr zusammen daran arbeiten, "die Datenherausforderungen zu lösen, um KI in grossem Massstab zu ermöglichen".

Der Fokus von SwiftStack liegt auf der Verbesserung der Unterstützung von Künstlicher Intelligenz, High Performance Computing (HPC) sowie beschleunigten Rechenarbeitslasten, heisst es bei Yahoo Finance, weshalb die Übernahme sehr zur Freude des Unternehmens sein dürfte. "Der Bau von KI-Supercomputern ist für das gesamte SwiftStack-Team aufregend. Wir könnten nicht begeisterter sein, mit den talentierten Leuten bei NVIDIA zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, zu den weltweit führenden Lösungen für beschleunigtes Rechnen beizutragen", kommentierte Arnold den Deal auf dem Blog. "Die Technologie von SwiftStack ist bereits ein wichtiger Teil der GPU-betriebenen KI-Infrastruktur von NVIDIA, und diese Übernahme wird unsere Arbeit für Sie stärken", heisst es dort weiter.



Der Preis der Übernahme ist nicht bekannt, allerdings konnte SwiftStack in den vergangenen Jahren in zwei Finanzierungsrunden rund 24 Millionen US-Dollar einsammeln, unter anderen von Investoren wie UMC Capital oder Storm Ventures, wie Yahoo Finance berichtet.



Redaktion finanzen.ch