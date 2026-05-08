KI-Boom und Apple-Fantasie sorgen für Rally bei Halbleiteraktien

• Die Partnerschaft zwischen Intel und Apple zur Chip-Fertigung fungiert als massiver Vertrauensbeweis• Profiteure der KI-Infrastruktur wie Micron und AMD verzeichnen enorme Kursgewinne• Höhenflug der Tech-Giganten

Der Halbleitersektor erlebte am Freitag an der Nasdaq eine beeindruckende Kursrallye, die durch eine Kombination aus strategischen Unternehmensmeldungen und stabilisierenden makroökonomischen Faktoren getrieben wurde.

Intel und Apple: Eine Allianz mit Signalwirkung

Der Hauptimpulsgeber für die Euphorie war die Nachricht über eine bahnbrechende Annäherung zwischen zwei Tech-Giganten. Berichten zufolge haben Intel und Apple eine vorläufige Vereinbarung getroffen, wonach Intel künftig einen Teil der Chips für Apple-Geräte fertigen wird. Diese Partnerschaft ist besonders bemerkenswert, da Apple nach dem Wechsel zu eigenen Prozessoren jahrelang exklusiv auf den taiwanesischen Fertiger TSMC gesetzt hatte. Die Intel-Aktie reagierte mit einem Kurssprung von 13,96 Prozent, da Investoren darin eine Bestätigung für den erfolgreichen Umbau des Konzerns hin zu einem weltweit führenden Auftragsfertiger (Foundry) sehen. Apple wiederum konnte um 2,05 Prozent zulegen, da die Diversifizierung der Lieferkette das Risiko von Engpässen, insbesondere bei der Produktion künftiger iPhone-Generationen, deutlich mindert.

Breite Gewinne im gesamten Sektor

Vom positiven Momentum liessen sich auch andere Branchenschwergewichte mitreissen. AMD verzeichnete einen Zuwachs von 11,44 Prozent, während Qualcomm um 8,17 Prozent zulegte. Besonders stark präsentierte sich Micron Technology mit einem Plus von 15,49 Prozent. Hier stützten positive Analystenkommentare und die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherlösungen für KI-Rechenzentren die Aufwärtsbewegung. Broadcom konnte ebenfalls um 4,23 Prozent profitieren, was das allgemeine Bild eines Sektors im Aufwind abrundete.

Makroökonomischer Rückenwind

Flankiert wurde die Sektor-Rallye von entspannteren Signalen vom Anleihemarkt. Schwächere Daten zum US-Verbrauchervertrauen nährten die Hoffnung, dass die US-Notenbank Federal Reserve trotz eines robusten Arbeitsmarktes Spielraum für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf haben könnte. Sinkende Renditen bei Staatsanleihen wirken traditionell als Katalysator für wachstumsstarke Technologieaktien. Zudem sorgte eine leichte Entspannung bei den Ölpreisen für Aufatmen, da Befürchtungen über eine Eskalation im Nahen Osten und damit verbundene Lieferkettenrisiken vorerst in den Hintergrund traten. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, strategischen Grossaufträgen und einem freundlicheren Zinsumfeld hat den Halbleiterwerten damit einen der stärksten Handelstage des laufenden Jahres beschert.

Zwischen Euphorie und Fundamentaldaten

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch