29.10.2025 09:03:36

KI-Boom: Speicherchiphersteller Hynix hat bereits alle Chips für 2026 verkauft

ICHEON (awp international) - Der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix profitiert weiter vom KI-Boom und hat im dritten Quartal einen Umsatz und Gewinnsprung verzeichnet. Eine Abschwächung sieht der Konzern kurzfristig nicht: Das gesamte Speicherchip-Sortiment für 2026 sei bereits ausverkauft, teilte SK Hynix am Mittwoch in Icheon mit. Der führende Lieferant von Speichermodulen mit hoher Bandbreite für den US-Konzern Nvidia plant, im nächsten Jahr deutlich mehr Geld in den Kapazitätsausbau zu investieren und die Produktion angesichts der beispiellosen Investitionen von Branchenführern wie OpenAI und Meta zu steigern.

SK Hynix wird den Angaben zufolge in diesem Quartal mit der Lieferung von Komponenten der nächsten Generation an Kunden beginnen und 2026 den vollständigen Vertrieb aufnehmen.

Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn des Unternehmens im Jahresvergleich um 62 Prozent auf einen Rekordwert von 11,38 Billionen Won (rund 6,8 Mrd Euro). Im Vergleich zum Vorquartal betrug das Wachstum knapp ein Viertel. Das war etwas mehr als Analysten erwartet hatten. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um fast 40 Prozent auf 24,45 Billionen Won zu, im Vergleich zu den drei Monaten zuvor belief sich das Wachstum auf zehn Prozent.

Die speziellen KI-fähigen Chips seien seit 2023 stetig ausverkauft, das Angebot werde auch 2027 knapp bleiben, sagten Führungskräfte von SK Hynix in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen.

Die Aktie legte in Seoul um 5 Prozent zu. In diesem Jahr hat sich der Wert der Papiere in etwa verdreifacht./nas/mis/stk

Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.

Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.

🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)

– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

