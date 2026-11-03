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03.11.2026 22:39:36

KI-Boom heizt AMD-Wachstum weiter an - Aktie legt nachbörslich kräftig zu

AMD
402.26 CHF -4.60%
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SANTA CLARA (awp international) - Der Halbleiterhersteller AMD profitiert weiter extrem von der hohen Chipnachfrage im Zuge des KI-Booms. Der Umsatz ist im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar (knapp 12 Mrd Euro) geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag in Santa Clara mit. Im laufenden letzten Vierteljahresabschnitt soll der Erlös auf circa 17 Milliarden Dollar zulegen. Das wären fast zwei Drittel mehr als noch im vierten Quartal 2025.

Die Bruttomarge soll in den drei Monaten bis Ende Dezember bei rund 55 Prozent liegen und damit noch mal ein Prozentpunkt mehr als im zweiten und dritten Quartal. Das operative Ergebnis zog im dritten Quartal um 123 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar an. Umsatz und Ergebnis fielen besser als erwartet aus. Die Aktie legte nachbörslich in einer ersten Reaktion auf die Zahlen um gut sieben Prozent auf fast 520 Dollar zu.

Damit könnte das Papier die Korrektur der vergangenen Wochen wieder beenden. Nach dem Anfang Oktober erreichten Rekordhoch von fast 660 Dollar ging es um fast 200 Dollar oder rund 30 Prozent nach unten. Trotz der Verluste ist das Papier im bisherigen Jahresverlauf kräftig im Plus. Seit Ende 2025 zog der Börsenwert bis zum Handelsende am Dienstag um 126 Prozent auf 790 Milliarden Dollar an. Anfang Oktober war das Unternehmen zeitweise mehr als eine Billion Dollar wert./zb/he

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2197 17.06.2027 161030160
Long 11.8912 19.03.2027 161030157
Long 161.7209 18.12.2026 160236328
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0313 11.16 161030010
Long 8.6022 8.44 161991938
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2197 10.40 161317266
Short 9.2943 7.34 161358640
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.78 149415741
Long 10 -7.76 161358592
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

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11:59 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’391.94 19.48 SBBH9U
Short 15’699.96 13.83 SABWMU
Short 16’279.53 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’743.09 03.11.2026 17:30:38
Long 14’139.33 19.10 SAB9DU
Long 13’830.77 13.71 SSDNBU
Long 13’254.64 8.97 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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