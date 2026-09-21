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Treffen erfolgt 21.09.2026 07:17:00

KI-Aktien vor Trump- und Xi-Gipfel im Blick: USA und China verhandeln über Handel und KI

KI-Aktien vor Trump- und Xi-Gipfel im Blick: USA und China verhandeln über Handel und KI

Wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen von Donald Trump und Xi Jinping haben Vertreter der USA und Chinas in New York über Handel und Sicherheitsrisiken bei Künstlicher Intelligenz gesprochen.

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Wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben Vertreter der beiden weltgrössten Volkswirtschaften in New York über ihren Handelskonflikt und Sicherheitsrisiken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz gesprochen. Man habe den Chinesen einen Mechanismus vorgeschlagen, um den Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung sicherzustellen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent anschliessend. "Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen."

Weitere inhaltliche Details dazu nannte der Minister nicht - er sprach lediglich von einem "sehr erfolgreichen" Treffen mit Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng. Bessent hatte kürzlich gesagt, die Vereinigten Staaten seien offen für Gespräche darüber, wie Gefahren im Umgang mit KI vermieden werden könnten. Bei dem Treffen in New York sei nun neben der KI-Thematik auch über den von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Handelsrat (Board of Trade) gesprochen worden, sagte er.

Handelskonflikt zwischen USA und China im Fokus

Die Gespräche fanden in der New Yorker Zentrale der US-Grossbank JPMorgan Chase statt. Laut dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer sollen sie den Boden für ein erfolgreiches Gipfeltreffen zwischen Xi und Trump am Donnerstag bereiten. US-Medienberichten zufolge soll Xi schon am Mittwoch in Washington eintreffen. Die chinesische Seite hält sich bislang bedeckt und informierte im Vorfeld nur knapp über den Besuch.

Greer hatte vorab erklärt, die US-Regierung werde die Umsetzung jüngster Zusagen überwachen und sich für einen "ausgewogenen Handel" einsetzen. Trump ärgert sich seit langem darüber, dass China weitaus mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als von dort importiert.

Ein weiteres Thema für beide Seiten dürfte eine Verlängerung des derzeitigen Burgfriedens im Zollkonflikt sein - die vereinbarte Zollpause läuft am 10. November aus. China habe seine Zusage, die Lieferungen kritischer Mineralien wieder zu erleichtern, bislang nicht ausreichend umgesetzt, kritisierte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter.

KI, Taiwan und Iran als weitere Gesprächsthemen

Aus Peking hiess es, beide Seiten würden sich "vom wichtigen Konsens der beiden Staatschefs leiten lassen" und über Wirtschafts- und Handelsfragen beraten. Konkrete Themen nannte das chinesische Handelsministerium nicht.

Beim Gipfel der beiden Präsidenten dürften auch der Iran-Krieg und die Spannungen um die Inselrepublik Taiwan eine Rolle spielen. Chinas Beziehungen zu Russland könnten ebenfalls zur Sprache kommen.

NEW YORK (awp international)

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