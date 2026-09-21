NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Treffen erfolgt
|
21.09.2026 07:17:00
KI-Aktien vor Trump- und Xi-Gipfel im Blick: USA und China verhandeln über Handel und KI
Wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen von Donald Trump und Xi Jinping haben Vertreter der USA und Chinas in New York über Handel und Sicherheitsrisiken bei Künstlicher Intelligenz gesprochen.
Weitere inhaltliche Details dazu nannte der Minister nicht - er sprach lediglich von einem "sehr erfolgreichen" Treffen mit Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng. Bessent hatte kürzlich gesagt, die Vereinigten Staaten seien offen für Gespräche darüber, wie Gefahren im Umgang mit KI vermieden werden könnten. Bei dem Treffen in New York sei nun neben der KI-Thematik auch über den von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagenen Handelsrat (Board of Trade) gesprochen worden, sagte er.
Handelskonflikt zwischen USA und China im Fokus
Die Gespräche fanden in der New Yorker Zentrale der US-Grossbank JPMorgan Chase statt. Laut dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer sollen sie den Boden für ein erfolgreiches Gipfeltreffen zwischen Xi und Trump am Donnerstag bereiten. US-Medienberichten zufolge soll Xi schon am Mittwoch in Washington eintreffen. Die chinesische Seite hält sich bislang bedeckt und informierte im Vorfeld nur knapp über den Besuch.
Greer hatte vorab erklärt, die US-Regierung werde die Umsetzung jüngster Zusagen überwachen und sich für einen "ausgewogenen Handel" einsetzen. Trump ärgert sich seit langem darüber, dass China weitaus mehr in die Vereinigten Staaten exportiert als von dort importiert.
Ein weiteres Thema für beide Seiten dürfte eine Verlängerung des derzeitigen Burgfriedens im Zollkonflikt sein - die vereinbarte Zollpause läuft am 10. November aus. China habe seine Zusage, die Lieferungen kritischer Mineralien wieder zu erleichtern, bislang nicht ausreichend umgesetzt, kritisierte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter.
KI, Taiwan und Iran als weitere Gesprächsthemen
Aus Peking hiess es, beide Seiten würden sich "vom wichtigen Konsens der beiden Staatschefs leiten lassen" und über Wirtschafts- und Handelsfragen beraten. Konkrete Themen nannte das chinesische Handelsministerium nicht.
Beim Gipfel der beiden Präsidenten dürften auch der Iran-Krieg und die Spannungen um die Inselrepublik Taiwan eine Rolle spielen. Chinas Beziehungen zu Russland könnten ebenfalls zur Sprache kommen.
NEW YORK (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20.09.26
|NVIDIA-Aktie: Die 5-Millionen-Dollar-Wette, die den Chipkonzern rettete (finanzen.ch)
|
19.09.26
|Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum Large Caps zum Jahresende im Vorteil sein könnten (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Gewinnen erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit freundlichem Wochenauftakt - Japan geschlossen
Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt könnte es ebenfalls leicht nach oben gehen. An den Börsen in Fernost dominiert am Montag freundliche Handelsstimmung.