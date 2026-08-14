Khoobsurat: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Khoobsurat präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.1 Millionen INR – ein Plus von 195.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Khoobsurat 15.9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch