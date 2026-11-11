Khonburi Sugar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Khonburi Sugar hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.14 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Khonburi Sugar -0.070 THB je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Khonburi Sugar mit einem Umsatz von insgesamt 2.03 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.36 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 13.81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch